İstanbul’da 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yenilik çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler’de bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 591 bin 250 adet sentetik ecza hapı, 2 adet hap üretiminde kullanılan makine, 800 bin adet doluma hazır boş kapsül ve ilaç kutusu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.