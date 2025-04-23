İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor

Fatih'te ise metruk bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildiği belirtildi. Büyükçekmece açıklarında 5,9 ve 4,9 büyüklüğünde depremler oldu.

Ardından saat 12.49'da yine merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.

"ŞİMDİLİK SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde de İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor."