İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor
İstanbul'da en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan art arda depremler meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süreci yakından takip ettiklerini belirterek "Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor." dedi.
İstanbul'da art arda depremler meydana geldi.
İlk deprem, Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde oldu.
Ardından saat 12.49'da yine merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Panikle 151 kişinin yüksekten atlayıp yaralandığı açıklandı.
Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5,9 olan 51 artçı deprem kaydedildiği belirtildi. Büyükçekmece açıklarında 5,9 ve 4,9 büyüklüğünde depremler oldu.
Fatih'te ise metruk bir binanın yıkıldığı öğrenildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.
AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.
ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Beştepe'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.
Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi alarak çalışmalar için talimat verdi.
"ŞİMDİLİK SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde de İstanbul'daki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgemizde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama-tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor."
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