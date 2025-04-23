İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

İstanbul'da en büyüğü 6,2 büyüklüğünde olan art arda depremler meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

'da art arda depremler meydana geldi.

İlk , Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde oldu.

Ardından saat 12.49'da yine merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Bu depremlerin ardından 4,9 ve 4,2 büyüklüğünde artçı depremler oldu.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı , depremlere ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

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