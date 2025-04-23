İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

İstanbul'da art arda depremler meydana geldi.



İlk deprem, Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğünde oldu.



Ardından saat 12.49'da yine merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.