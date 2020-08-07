İstanbul'da 6 katlı binada yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın birinci katında dün gece yangın çıktı.



Yangında oluşan duman kısa sürede binanın üst katlarındaki dairelere doldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Vatandaşların bazıları kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar ise duman nedeniyle mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtarılan 12 kişi, hastaneye kaldırıldı.