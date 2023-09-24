İstanbul'da 6 katlı iş merkezinde yangın paniği

İstanbul Başakşehir'de 6 katlı iş merkezinin giriş katındaki restoranda çıkan yangın söndürüldü. Kurs merkezi ve düğün salonunun bulunduğu binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da 6 katlı iş merkezinde yangın paniği

'un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda üst katlarında kurs merkezi ve düğün salonun bulunduğu 6 katlı iş merkezinin giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

nedeniyle restoran, kurs merkezi ve düğün salonunda bulunanlar, panikle dışarı çıktı.

İstanbul'da 6 katlı iş merkezinde yangın paniği - 1

İş merkezinde mahsur kalan 6 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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