İstanbul'da 6 milyon liralık hırsızlık

Görüntülerde yol kenarına yanaşan bir minibüse, 3 kişinin aceleyle bindiği görüldü. Bu ipucunu değerlendiren polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği 4 şüpheliyi Üsküdar ve Çekmeköy'de düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.



Şüpheliler İsa Ç. (43), Musa Ç. (37), R.Ç. (37) ve Y.D. (43) sorgulanmak üzere Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi.



Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsa Ç. ve Musa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken R.Ç. ve Y.D. serbest bırakıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin