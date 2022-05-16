İstanbul'da 6 milyon liralık sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da sahte alkol ve temizlik malzemesi üretildiği tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 6 milyon lira değerinde sahte alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Haberler - DHA 16.05.2022 - 15:33

İstanbul'da 6 milyon liralık sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

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İstanbul'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde depo görünümlü adreslerde sahte alkol ile temizlik malzemeleri üretildiği ve bu ürünlerin piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edileceği bilgisini aldı.

Ekipler, 4 Mayıs'ta Çarşamba günü 3 ilçede tespit ettikleri farklı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskında depo görünümlü imalathanelerde 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, bin 35 plastik bidon, 4 dalgıç pompa motoru, 4 fan ve 1 sıvı tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon olduğu öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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