İstanbul'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
07.12.2025 04:06
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul'da, TEM Otoyolu Kağıthane kesiminde panelvan, hafif ticari araç ve 5 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Edirne istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tüm şeritleri ulaşıma kapanan otoyolda, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.