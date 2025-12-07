İstanbul'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

İstanbul'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
Anadolu Ajansı

İstanbul'da, TEM Otoyolu Kağıthane kesiminde panelvan, hafif ticari araç ve 5 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisi Edirne istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

 

Kaza nedeniyle tüm şeritleri ulaşıma kapanan otoyolda, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki trafik yoğunluğu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

