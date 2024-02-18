İstanbul'da 7 bin 397 firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 1 Ocak 2024-15 Şubat 2024 tarihleri arasında haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 25 bin 27 aranan şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Bu kişilerden cezaları kesinleşen, firari durumda olduğu tespit edilen 7 bin 397 kişinin işlemlerinin ardından cezaevlerine teslim edildiği öğrenildi.



Yakalananlar arasında hakkında dolandırıcılık suçlarından 68 yıl 6 ay hapis cezası alan Selçuk T., 57 yıl 11 ay hapis cezası alan Fatih Y.'nin bulunduğu öğrenildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda baskın yapılan evlerde çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi.