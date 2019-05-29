İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli ilçelerde son zamanlarda kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri çalışmalarını tamamlayarak 16-23 Mayıs tarihleri arasında Büyükçekmece, Bağcılar, Güngören, Bahçelievler, Esenyurt, Ataşehir ve Sarıyer’de bulunan adreslere tek tek operasyonlara başladı.
1 hafta devam eden operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 42 bin litre satışa hazır ''10 numara yağ'' olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Operasyon anı polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında 5607 sayılı ''Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet'' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.