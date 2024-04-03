İstanbul'da 7 yaşındaki ikizlere köpek saldırısı: Çocuklardan birine 30 dikiş atıldı

"ÇOCUKLAR OKULA GİDEMİYOR"



Mahalle sakini Seval Beydilli, "Burada 5-6 tane saldırgan köpek var, her gördüğü insana saldırıyor. İnsanlar işe gitmek için sokaktan geçerken saldırmaya başlıyorlar. Küçük çocuklar okula gidemiyorlar. 2 gün önce bir çocuğa saldırdılar. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yatıyor çocuk, ameliyat olacak. Buralarda dolanıyorlar. Market var orada duruyorlar, markete de gidemiyoruz. Bir çözüm bulunmasını istiyoruz." diye konuştu.



"YEĞENİM İŞE GİTMEK İÇİN HER SABAH TAKSİ ÇAĞIRIYOR"

Bir başka mahalle sakini Nurcan Erikçi ise, "Sabahları işe gitmek gerçekten çok sıkıntı. Ellerimize sopa, taş alıyoruz. Yeğenim işe gitmek için her sabah taksi çağırıyor. Çocuklar sokakta oynayamıyor. Küpesi var ama köpekler saldırıyor. Küpesi olup olmaması beni ilgilendirmiyor. Sonuçta benim canım yanacak, durum bu şikayetçiyiz, yardım istiyoruz." ifadelerini kullandı.