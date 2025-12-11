İstanbul'da 70 yaşındaki kargocunun acı sonu
11.12.2025 15:51
İstanbul Maltepe'de 70 yaşındaki bir kargo çalışanı, firmaya ait sevkiyat aracı içinde ölü bulundu.
Olay, saat 09.00 sıralarında Maltepe'ye bağlı Girne Mahallesi'ndeki Doğuşkent Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; otoparkta park halinde bulunan kargo firmasının aracındaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri araçta bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise ölen kişinin kargo firmasında çalışan Nevzat Caner (70) olduğunu belirledi.
Savcılık ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Caner'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.