İstanbul'da 70 yaşındaki koltuk değnekli adamı polis evine götürdü

Türkiye'de corona virüs denetimleri devam ediyor.



İstanbul, Beyoğlu ve Kasımpaşa'da yapılan denetimlerde önlemlere uymayan vatandaşlar polis engeline takıldı.



Kapalı alanlarda maske takmayan vatandaşlara para cezası uygulayan polis gerçekleşen denetim sırasında koltuk değnekli yaşlı bir adam gördü.



70 yaşında olduğu belirlenen ve yürümekte zorluk çeken yaşlı adamı polis evine götürdü.



Oğlunun aşağıya inmesinin ardından polis, “Böyle bir havada zorla yürüyor bir de koltuk değnekleriyle dışarıya çıkmış” dedi. Oğluna babasının risk grubunda olduğunu belirten polis, dışarıya çıkmasına müsaade etmemesini söyledi. Yaşlı adamın, “sıkıldığım için dışarıya çıktım, bir daha çıkmam” demesi üzerine oğlu ise, “sıkılma yok, balkona çıkacaksın” cevabını verdi.



O esnada yaşlı adamın eşi ise balkondan, “Getirin onu buraya, dışarıya salmayın, bıktık artık” diyerek seslendi. Komşuların, “elinize sağlık” diyerek teşekkür ettiği polis ekipleri ardından denetimlere devam etti.