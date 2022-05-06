İstanbul'da 726 yasa dışı göçmen yakalandı

İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik dün yapılan uygulamada, aralarında Suriyeli, Afganistanlı ve Pakistanlıların bulunduğu 726 göçmen yakalandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 18:30

İstanbul'da 726 yasa dışı göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle 'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün yapılan asayiş uygulamaları ve umuma açık denetimlerde 128'i Suriye, 327'si Afganistan, 104'ü Pakistan ve 167'si diğer ülkelerden olmak üzere 726 göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Ayrıca 1-5 Mayıs tarihlerindeki çalışmalarda 983'ü Afganistanlı, 321'i Suriyeli, 401'i Pakistanlı ve 412'si diğer ülkelerden olmak üzere toplam 2 bin 117 yasa dışı göçmen yakalandı.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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