İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. Aziz milletim bilsin ki her an enselerindeyiz ve hiçbirine göz açtırmayacağız. Zehir tacirleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese yapılan operasyon sonucunda; 738 kilo metamfetamin ele geçirildi. 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." ifadelerini kullandı.

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