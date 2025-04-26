İstanbul'da 74 bin kişi depremin ardından okullarda barındı

Yentür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okullardan görsellere de yer vererek, şu ifadeleri kullandı:



"Depremin ardından 2 bin 617 okulumuzda kapılarımızı açtık. 74 bin 11 vatandaşımıza barınma, 44 bin 247 kişiye sıcak yemek imkanı sunduk. Eğitim ailemizin tüm fertlerine, emeği, gayreti ve gönül birliği için teşekkür ediyorum. İstanbul, iyiliğin ve dayanışmanın şehridir."