İstanbul'da 74 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.



Çalışmalar sonucu Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 65 düzensiz göçmeni yakaladı.



Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.



GAZİOSMANPAŞA'DA 9 KİŞİ YAKALANDI



Ayrıca Gaziosmanpaşa'da 10 mobil göç aracı, 165 polis, 23 göç uzmanı ile düzensiz göçmen uygulaması yapıldı.



Uygulamada 504 yabancı uyruklu sorgulanırken, ülkeye kaçak giriş yapan, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş 9 düzensiz göçmen yakalandı.



Söz konusu operasyon ve uygulamada yakalanan 74 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.