İstanbul'da 8. sınıf öğrencisinin şüpheli ölümü

İstanbul Zeytinburnu'nda 8. sınıf öğrencisi Barış E., evinin banyosunda asılı halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler - İHA 08.06.2022 - 09:20

İstanbul'da 8. sınıf öğrencisinin şüpheli ölümü

'un Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu.

Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

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