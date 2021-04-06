İstanbul'da 80 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da, organize sanayi bölgeleri ve oto tamirhanelerinden toplanan atık yağların, belirli işlemlerden geçirildikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirilip satıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

80 TON KAÇAK AKARYAKIT



Tuzla'da bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, çok sayıda atık yağ dolu varil, madeni yağı akaryakıta çevirmekte kullanılan kaynatma ve asit tankı ve 80 ton akaryakıt ele geçirildi.



396 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI



Operasyonda iş yeri sahibi T.Ç.’ye çevreye vermiş olduğu zarar nedeniyle 396 bin lira idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi dahil 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.