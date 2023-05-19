İstanbul'da 82 adet tarihi eser ele geçirildi

Söz konusu adreslere 18 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 42 adet sikke, 4 adet tarihi kase ve antik testi, bir yüzük, 4 adet kandil, bir ok ucu ve 30 parça kültürel objeden oluşan toplam 82 tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler, yapılan incelemelerin ardından İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edildi.



Operasyonda yakalanan şüphelilerin "2863 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan haklarında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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