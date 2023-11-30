İstanbul'da 86 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon yaptı.
223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı.
86 HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Operasyonda aralarında ''cinayet'', ''dolandırıcılık'', ''hırsızlık'' gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan 86 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firariler işlemlerinin polis merkezlerinde yapılmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.
Öte yandan polisin yıllardır kaçan firarileri inşaat işçisi, doğalgaz görevlisi ve kargo görevlisi gibi kılıklara girerek yakaladığı öğrenildi.
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