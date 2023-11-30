İstanbul'da 86 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da firarilere yönelik 223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı. Polisin firari hükümleri yakalamak için inşaat işçisi, simitçi ve kargocu gibi kılıklara girdiği öğrenildi. Operasyonda 86 hükümlü yakalandı.

İstanbul'da 86 firari hükümlü yakalandı

'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firarilere yönelik operasyon yaptı.

223 ekip, 463 polisin katılımıyla 404 adrese baskın yapıldı.

İstanbul'da 86 firari hükümlü yakalandı - 1

86 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyonda aralarında ''cinayet'', ''dolandırıcılık'', ''hırsızlık'' gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan 86 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firariler işlemlerinin polis merkezlerinde yapılmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

Öte yandan polisin yıllardır kaçan firarileri inşaat işçisi, doğalgaz görevlisi ve kargo görevlisi gibi kılıklara girerek yakaladığı öğrenildi.

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