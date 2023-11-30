İstanbul'da 86 firari hükümlü yakalandı

86 HÜKÜMLÜ YAKALANDI



Operasyonda aralarında ''cinayet'', ''dolandırıcılık'', ''hırsızlık'' gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezası bulunan 86 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan firariler işlemlerinin polis merkezlerinde yapılmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.



Öte yandan polisin yıllardır kaçan firarileri inşaat işçisi, doğalgaz görevlisi ve kargo görevlisi gibi kılıklara girerek yakaladığı öğrenildi.

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