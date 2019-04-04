İstanbul'da 31 Mart yerel seçimleri sonrası itirazlar üzerine oy sayımları devam ediyor.
Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece, Adalar, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer ve Şile'de oy sayımı tamamlandı.
GEÇERSİZ OY SAYIMI YAPILAN İLÇELER
Geçersiz oyların sayımının devam ettiği ilçeler Çekmeköy, Ümraniye, Bağcılar, Bakırköy, Tuzla, Esenler ve Esenyurt.
TÜM OYLARIN SAYILDIĞI İLÇELER
Kartal, Silivri ve Çatalca ilçelerinde ise oyların tamamı sayılıyor.
OY SAYIMI NE KADAR SÜRECEK?
İlçelerde oy sayımı gece saat 23.00'e kadar devam edecek.