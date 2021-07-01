İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 9 yaşındaki bir çocuk pitbull saldırısında yaralandı.



Olay Kartal ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü yaşandı. Bir vatandaş, küçük çocukların oynadığı bir sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.



Ağzında ağızlık dahi bulunmayan köpek 9 yaşındaki Berkay isimli çocuğa saldırdı.

30 DİKİŞ ATILDI



Köpeğin saldırarak altına aldığı çocuğu, sahibi ve çevredikler kurtarmak için seferber oldu.



9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarıldı.



Yaralı çocuğa kaldırıldığı hastanede 30'a yakın dikiş atıldı. Çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.

2 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşanan olayın ardından köpeğin, sahibini belirlemek için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalarda köpeğin sahibi olduğu tespit edilen F.A. (38) ve H.A. (40) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.



Köpek Geçici Hayvan Barınağına teslim edilirken, şahıslara 5199 Hayvanları Koruma Kanununa göre toplamda 10 bin 434 TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.