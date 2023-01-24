İstanbul'da açık artırmayla kiralık ev dönemi

Kiralık daire bulmanın zor olduğu İstanbul'da artık açık artırmayla ev kiralandığı iddia edildi.

2022 yılında sadece İstanbul'da kiralık konut fiyatları yüzde 140'tan fazla arttı. Emlak uzmanlarına göre merkez ilçelerde 10 bin liranın altında kiralık daire neredeyse bulunamıyor.

İddiaya göre emlakçılar kiralık evi, en yüksek bedeli vermeye hazır olan müşteriye gösteriyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, duruma ''Etik değil'' diyerek tepki gösterdi. Aşa, emlakçı ve ev sahibi fark etmeksizin bu yöntemin ''manipülasyon'' olduğunu söyledi.

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Emlak sektöründeki fiyat artışları satılık konutlara da yansıdı. Uzmanlar yeni kredi paketi sonrası İstanbul'da daire fiyatlarının arttığı iddiasında.

Aşa, kampanya döneminin hareketli başladığını ancak daha sonra konut fiyatlarının yüzde 15 oranında fiyat artırıldığını açıkladı.

MÜTEAHHİTLERİN KREDİ OYUNU

Kredi kullanmak isteyenlerin önünde başka zorluklar da var.



Aşa, ''Bazı müteahhitlerin de düşük beyan teklif ettiğini, kredi miktarından değil de daha düşük bir kredi kullanması ve satış bedelini düşük göstermesi talebi var. Faha düşük vergi ve tapu ödemek için fatura kesemem diyor'' dedi.



Tüketici, kredi kullanımında düşük satış bedeli gösteren firmaları Ticaret İl Müdürlüklerine şikayet edebilir.

