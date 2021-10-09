İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon

Haberler - NTV Haber 09.10.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 09.10.2021 - 11:32
İstanbul'da düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu suç örgütü lideri ve 4 adamı yakalandı.
Almanya'da çete kuran Afganistan uyruklu çete lideri Alman polisini tehdit eden paylaşımlarıyla biliniyordu.
30'dan fazla suça karışan "Lions-Cartel" suç örgütü lideri, Almanya'dan Afgansitan'a sınır dışı edildi.
Çete liderinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İstanbul'da olduğu anlaşıldı. Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri Bahçelievler'deki bir otele baskın düzenledi.
Çete lideri ve 4 adamı toplantı halindeyken yakalandı.