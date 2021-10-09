İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu suç örgütü lideri ve 4 adamı yakalandı.

Almanya'da çete kuran Afganistan uyruklu çete lideri Alman polisini tehdit eden paylaşımlarıyla biliniyordu.



30'dan fazla suça karışan "Lions-Cartel" suç örgütü lideri, Almanya'dan Afgansitan'a sınır dışı edildi.



Çete liderinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla İstanbul'da olduğu anlaşıldı. Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri Bahçelievler'deki bir otele baskın düzenledi.



Çete lideri ve 4 adamı toplantı halindeyken yakalandı.