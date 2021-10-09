İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon

İstanbul polisi, "Lions-Cartel" adlı suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda Almanya'dan sınır dışı edilen suç örgütü ve 4 adamı toplantı halindeyken yakalandı.

Haberler - NTV Haber 09.10.2021 - 11:16 | Son Güncelleme : 09.10.2021 - 11:32

İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon

'da düzenlenen operasyonda Afgan uyruklu suç örgütü lideri ve 4 adamı yakalandı.

'da çete kuran Afganistan uyruklu çete lideri Alman polisini tehdit eden paylaşımlarıyla biliniyordu.

30'dan fazla suça karışan "Lions-Cartel" suç örgütü lideri, 'dan Afgansitan'a sınır dışı edildi.

Çete liderinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 'da olduğu anlaşıldı. Organize suçlarla mücadele şubesi ekipleri Bahçelievler'deki bir otele baskın düzenledi.

Çete lideri ve 4 adamı toplantı halindeyken yakalandı.

Sanger Ahmadi'nin (Ortadaki) İstanbul'da olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Sanger Ahmadi'nin (Ortadaki) İstanbul'da olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

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