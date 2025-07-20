İstanbul'da ağaç devrildi, park halindeki otomobil zarar gördü
İstanbul Şişli'de ağaçtan kopan dal parçaları, üzerine düştüğü park halindeki otomobilde hasara yol açtı.
İstanbul Şişli Teşvikiye Mahallesi Av. Süreyya Ağaoğlu Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde bulunan kurumuş ağaçtan kopan büyük dal parçaları, park halindeki otomobilin üzerine ve yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ
Polis, şerit çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri ise kopan dalları keserek aracın üzerinden ve yoldan kaldırdı.
Otomobilin hasar gördüğü olayda, çalışma sırasında sokak araç geçişine kapatıldı.
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