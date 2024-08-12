İstanbul'da aile faciası: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da bir kişi, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, araya giren annesini ve kardeşini de yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul'da aile faciası: 1 ölü, 2 yaralı

'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ümit K., karşı dairede oturan babası Cemil K. ile tartıştı.

Tartışma kavgaya dönüşürken Ümit K'nin annesi Hanım K. ve kardeşi Bülent K. de araya girerek baba oğulu ayırmaya çalıştı.

Kavga sırasında Ümit K, bıçakla saldırdığı babası, annesi ve kardeşini yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Baba Cemil K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Ümit K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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