İstanbul'da aile katliamı: 5 ölü

İstanbul'dan aile katliamı haberi geldi.



Alınan bilgiye göre, Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir evde, Velican Alıcı (38) ile eşi Fikriye Alıcı (35) arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Velican Alıcı, silahla eşi Fikriye Alıcı ile çocukları R.E.A. (12), R.A. (7) ve K.C.A.'ya (6) ateş etti. Ardından Velican Alıcı, aynı silahla kendini vurdu.



Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Velican Alıcı ile eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi.



Aile yakınları ve Fikriye Alıcı'nın annesi Ayşe Akyol Tarhan, Alıcı çiftinin bir süredir tartışma yaşadığı ve dün geceki tartışmanın ardından eşi Fikriye Alıcı'yı ve 3 çocuğunu öldürdüğünü iddia etti.

Sokak polis ekiplerince geçişe kapatılırken, ekiplerin olay yerinde incelemesi devam ediyor.