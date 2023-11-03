İstanbul'da ailesinden 4 kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu

İstanbul'da cezaevinden tahliye olduktan sonra 2 oğlu, husumet beslediği kardeşi ve bacanağının oğlunu öldürdüğü, bacanağını da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanığın cezası belli oldu.



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Şinasi Gürkan'ın, eşinin birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülmesinden yakınlarını sorumlu tuttuğunu ve cinayet için plan yaptığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şinasi Gürkan'ın 6 Mart 2019'da işlediği 4 cinayetten dolayı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ile bir kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.