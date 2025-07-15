İstanbul'da AK-47'li haraç çetesine operasyon

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Bu saldırıdan bir gün sonra bu kez Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir iş yeri kimliği meçhul kişiler tarafından otomatik silahlarla kurşun yağmuruna tutuldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde haraç almak için silahlı saldırı düzenleyen çeteye yönelik operasyonda altı kişi tutuklandı.

Olaya karışan İ.C. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada iki AK-47 otomatik silah ile 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda sürdürülen operasyonlarda İstanbul ve Başakşehir de T.K., M.C.E. ve L.Y. adlı şüpheliler ile Tekirdağ ve Diyarbakır'da yapılan baskınlarda C.A. ile A.B.R. gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorguları İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı.

Haraç almak amacıyla kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikleri öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Altı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.