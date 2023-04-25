İstanbul'da AK Parti seçim bürosu önünde havaya ateş açılmasına 2 tutuklama

Yapılan arşiv incelemesinde, şüpheli şahıslardan O.Ş.’nin toplam 17 adet suç kaydı, şüpheli C.E.'nin de toplam 21 adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir."

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler savcıya ifade verdi.



Şüpheli C.E., ifadesinde, olay günü motosikleti kullandığını, arkadaki arkadaşının ateş ettiğini, kendisinin haberi olmadığını ve olaydan dolayı pişman olduğunu kaydetti.

Diğer şüpheli O.Ş. ise yakın zamanda cezaevinden çıktığını belirterek, olay günü ateş ettiği yerin seçim irtibat bürosuna çok uzak olduğunu savundu.



Arada 300 metre mesafe bulunduğunu, oraya ateş etmiş olamayacağını öne süren O.Ş., hedef gözetmediğini ve pişman olduğunu dile getirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Savcılık, iki şüpheliyi, "silahla genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk etti.



Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.