İstanbul'da akaryakıt tankeri devrildi, sokak trafiğe kapatıldı
İstanbul Üsküdar’da dik bir yokuşta sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken, yere sızan akaryakıt nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.
İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde akaryakıt yüklü tanker, dik yokuşa girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilen tanker, sokak üzerinde park halinde olan otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.
TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
AKARYAKIT SIZDI
Tankerden yere sızan akaryakıt nedeniyle sokak güvenlik önlemleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Bölgede yokuş yukarı çıkmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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