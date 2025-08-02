İstanbul'da akaryakıt tankeri devrildi, sokak trafiğe kapatıldı

İstanbul Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde akaryakıt yüklü tanker, dik yokuşa girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Devrilen tanker, sokak üzerinde park halinde olan otomobile çarparak maddi hasara neden oldu.

TANKER SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada tanker sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

