İstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 1 ölü

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde, kaynak yapılırken patlama meydana geldi.
Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan 1'i kurtarılamadı.
Diğer ağır yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor. Hafif yaralanan 2 kişinin de ayakta tedavi edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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