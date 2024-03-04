İstanbul'da akaryakıt tankerinde patlama: 2 ölü

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'ndeki dinlenme tesisinde bulunan, depo olarak kullanılan akaryakıt tankerinde 4 kişilik ekibin yaptığı tamir ve kesim işlemleri sırasında patlama oldu. Patlama sonrası yangın da çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tamir ekibinde yer alan Selçuk B.'nin cansız bedeni, patlamanın ardından tankerin 3 metre ilerisinde sağlık ekiplerince bulundu.



Yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

