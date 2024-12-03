İstanbul'da akılalmaz kaza: Rögar kapağı metrobüsün camını kırdı, yolcu yola düştü
İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki metrobüs, rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüsün kapısına çarpan kapak, camı kırıp kapıya zarar verdi. Yaslandığı kapının açılmasıyla araçtan yola düşen kişi hafif yaralandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste korku dolu anlar yaşandı.
Saat 15.00 sıralarında metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.
Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı.
Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.
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