İstanbul'da Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde saat 11.30 sıralarında iddiaya göre; Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi Yunus S., eski eşinin erkek arkadaşı Murat B.'den şiddet gördüğünü öğrenmesiyle Murat B. ile konuşmak istedi.

Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bekçi, yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı.



Taksi durağında görevli E.A. silah sesini duyunca taksi durağına yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek silahı ile dışarı çıktı. Bu sırada yoldan geçen bir polis memuru taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahı ile ateş edince, polis de karşılık verdi. Olayda E.A. hafif yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'ne götürüldü.