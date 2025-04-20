İstanbul'da akran zorbalığı: Saçını koparıp, kameraya güldü
Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi bu kez İstanbul'dan eklendi. Gaziosmanpaşa'da küçük yaştaki bir kız çocuğu, yaşıtları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul'da akran zorbalığına maruz kalan bir kız çocuğu, arkadaşları tarafından dövüldü.
Olay Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan dört kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı.
Buluşma yerine gelen kız çocuğu, burada arkadaşlarıyla bir süre tartıştı.
Tartışmanın ardından üç kız çocuğu arkadaşlarını dövmeye başladı.
O anlar gruptaki diğer kız çocuğu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
SAÇINI KOPARIP GÜLDÜ
Görüntülerde, kız çocuklarının arkadaşlarını tokatlayıp yere düşürdükleri, yere düştükten sonra ise tekmeledikleri anlar yer alıyor.
Dövülen kız çocuğu diğer kızların ellerinden kurtulmak isterken çığlık atıyor.
Olay sırasında kız çocuklarından birinin, dövdükleri arkadaşlarının saçını kopararak kameraya gösterip güldüğü anlar da görülüyor.
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