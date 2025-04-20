İstanbul'da akran zorbalığı: Saçını koparıp, kameraya güldü

İstanbul'da akran zorbalığına maruz kalan bir kız çocuğu, arkadaşları tarafından dövüldü.

Olay Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yaşları küçük olan dört kız çocuğu, kendi yaşıtları olan kız arkadaşlarını, kendilerine ve ailelerine küfür ettiği gerekçesiyle boş araziye buluşmaya çağırdı.