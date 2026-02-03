İstanbul'da akran zorbalığı. Videoya çekip, sosyal medyada paylaştılar
03.02.2026 10:01
Görüntülerden yola çıkan polis, altı şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki bir çocuk, akranlarının saldırısına uğradı. Polis olayla ilgili olarak altı kişiyi gözaltına aldı.
Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi eklendi.
Olay bu kez İstanbul'un Maltepe ilçesine yaşandı.
Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G., bir grubun saldırısına uğradı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.