İstanbul'da akran zorbalığına altı tutuklama

Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi eklendi.

Olay bu kez İstanbul'un Maltepe ilçesine yaşandı.

Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G., bir grubun saldırısına uğradı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINAN ALTI ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra savcılığa çıkarıldı. Tutuklama talebiyle sevk edilen, şüpheli M.P. ile suça sürüklenen çocuklar B.D., U.E., Y.Y., B.U. ve A.T.K. ‘Kasten Yaralama’, ‘Birden Fazla Kişiyle Birlikte Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ ve ‘Hakaret’ suçlarından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.