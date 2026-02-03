İstanbul'da akran zorbalığına altı tutuklama istemi
03.02.2026 10:01
Son Güncelleme: 03.02.2026 16:02
Görüntülerden yola çıkan polis, altı şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Maltepe'de 17 yaşındaki bir çocuk, akranlarının saldırısına uğradı. Polis olayla ilgili olarak altı kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Akran zorbalığı haberlerine bir yenisi eklendi.
Olay bu kez İstanbul'un Maltepe ilçesine yaşandı.
Esenkent Mahallesi'nde 17 yaşındaki E.G., bir grubun saldırısına uğradı. O anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
ALTI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği M.P. (20), B.D. (17), A.T.K. (17), U.E. (16), B.U. (16) ve Y.Y'yi (15) yakaladı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER
Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra savcılığa çıkarıldı. Savcıya ifade veren altı şüpheli, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.