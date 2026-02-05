İstanbul'da akşam trafiği erken başladı

İstanbul'da işten çıkış trafiği erken başladı.

Megakentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasında saat 16.20 itibariyla yüzde 80'in üzerine çıktı.

Avrupa Yakası'nda D-100 Edirne yönünde araçlar güçlükle ilerlerken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

D-100 Karayolu Anadolu Yakası'nda da çok yoğun. Ankara yönünde Uzunçayır'da başlayan trafik Maltepe sonrasına kadar devam ediyor. Aksi istikamette de araçlar dur-kalk şeklinde ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda sahil yolunda ise şimdilik bir problem bulunmuyor.