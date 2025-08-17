İstanbul'da akşamdan gece yarısına büyük denetim: 550 gözaltı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen Huzur İstanbul uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de aralarında bulunduğu 550 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında 211 noktada, bin 351 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı beş bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında bin 285 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

550 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulama kapsamında 363 bin 382 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 210 şüphelinin de bulunduğu toplam 550 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 16 ruhsatsız tabanca, üç tüfek, beş kurusıkı tabanca, 86 fişek ele geçirilirken, 1713 gram uyuşturucu madde, 84 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para geçirildi.

Ekiplerce 609 umuma açık iş yeri denetlendi, 26 yabancı uyruklu kişi hakkında da işlem yapıldı.

Denetimlerde 42 kişiye ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde ise 46 bin 928 araç ve 3627 motosiklet kontrol edildi. 1617 araç ve motosiklet ile 68 sürücüye işlem uygulanırken, 15 araç trafikten men edildi. Toplam 1 milyon 453 bin 227 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​