İstanbul'da alışveriş merkezi yıkımı esnasında faciadan dönüldü!

Mecidiyeköy bulunan Profilo Alışveriş Merkezi, 425 milyon TL başlangıç bedeli ile satışa çıkarılmıştı. Kamhi Ailesi tarafından kurulan alışveriş merkezinin doluluk oranının yüzde 71 seviyesinde olduğu belirtilmişti. Teklif usulüyle yapılacak satışın başlangıç bedelinin 425 milyon lira, teminat bedeli ise 8.5 milyon lira olarak görülüyordu.

1998 yılında açılan ve 26 yıl boyunca hizmet veren Profilo Alışveriş Merkezi, mayıs ayında yıkılmaya başlanmıştı. Bir gayrimenkul şirketinin mülkiyetine geçtiği ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılan AVM'nin rezidans ve ticari alan olarak yeniden inşa edileceği öğrenildi.

MUHTEMEL FACİADAN 2 METREYLE KURTULDU



AVM'nin yıkımı sırasında çelik direk, arkadaki apartman dairesine büyük bir gürültü ile girdi. Cihazlar zarar görürken, katta bulunan 1 kişi son anda ölümden döndü. O esnada hasar gören binada bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Duvarı yıkılan dairede bulunan bir vatandaş ise muhtemel faciadan 2 metreyle kurtuldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.