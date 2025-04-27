İstanbul'da altı katlı binada yangın: Dumanlar sokağı sardı

İstanbul Sultangazi'de altı katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. İş yerinden yoğun dumanların yükseldiği yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul'da altı katlı binada yangın: Dumanlar sokağı sardı

Sultangazi'de altı katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki altı katlı iş yerinin üçüncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da altı katlı binada yangın: Dumanlar sokağı sardı - 1 İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride bulunanlar merdivenini kullanarak dışarı çıktı.

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri de üst katta mahsur kalan bir kişinin yangın merdiveninden aşağı inmesine yardım etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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