İstanbul'da altı katlı binada yangın: Dumanlar sokağı sardı

Sultangazi'de altı katlı iş yerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Malkoçoğlu Mahallesi 311 Sokak'taki altı katlı iş yerinin üçüncü katındaki ayakkabı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman sokağa da yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.