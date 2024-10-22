İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.



Yapılan incelemede, aracın plaka bilgisinden sürücünün S.A. olduğu tespit edildi.



Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürücülerin geçiş üstünlüğe sahip araçlara geçiş hakkı vermemesi" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 1390 lira idari para cezası uygulandı.