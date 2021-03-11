İstanbul'da amcadan iki yeğenine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da ağabey kardeşe, amcaları tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay saat 15.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Fatih Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi

İddiaya göre Nusret E. ile yeğenleri Emrah ve Seher'in arası alacak verecek meselesi yüzünden bozuktu. Nusret E., sokakta otomobillerine binmek üzere olan yeğenleri Emrah (30) ve Seher (27) kardeşlere silahla ateş açtı.

Saldırgan amca olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Seher E., olay yerinde hayatını kaybetti. Ağabey ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.