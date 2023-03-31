İstanbul'da anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında işten eve dönen Muhsin Erten, 3 yaşındaki oğlunu ve eşi Merve Erten'i (30) ölü buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu.
Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor.
ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu.
Bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.