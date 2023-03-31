İstanbul'da anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu

ANNE VE OĞLUNUN CENAZELERİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ



Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu.

Bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin