İstanbul'da annenin 20 kilometrelik çıplak ayaklı adalet yürüyüşü

İstanbul Küçükçekmece'deki bir anne çıplak ayakla oğlunun mezarına yürüyerek protesto etti.

Üniversite öğrencisi Aykut Alıcı, 14 Ağustos 2010'da evinin önünde saçı uzun ve gözünde lens olduğu bahanesiyle bir grubun saldırısına uğramış, bıçaklanarak öldürülmüştü.

Anne Songül Alıcı, oğlunun ölüm yıl dönümünde, Küçükçekmece'deki evinin önünden Esenyurt'taki mezarına kadar çıplak ayakla yürüdü.



20 kilometrelik yolu yürüyen Songül alıcı davada yargılanan 7 kişiden 6'sına ceza verilmemesini protesto etti.



Aykut Alıcı'nın ölümüne ilişkin açılan davada Celal Toprak müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 6 sanık beraat etmişti.