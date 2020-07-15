İstanbul'da annesi rüya gören kadın, define için evin salonuna 21 metre kuyu kazdırdı

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki ilginç define olayı gözaltı ile bitti.

İlçe ekipleri,Karayolları Mahallesi'ndeki bir evden sesler geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların neticesinde eve operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, çuvallar dolusu molozla karşılaştı.



Ekipler, salonda bir kazı çalışması olduğunu ve kuyudan dışarıya çıkan bir havalandırma düzeneği olduğunu gören ekipler, define aramak için açıldığını tespit etti.



Evde kiracı olan Leyla T. kuyunun başında bekleyen Aydın T, Semih Ş. ve kuyunun içerisinden çıkartılan Adem B, Ratif Y. ile Serhat Ç. gözaltına alındı.



Şüphelilerin yaklaşık 3 ayda kuyuyu 21 metre derinliğinde kazdıkları ve herhangi bir değerli eşya bulamadıkları belirlendi.

ANNESİNİN GÖRDÜĞÜ RÜYANIN PEŞİNDEN GİTTİ



Yaklaşık 7 yıldır evde kiracı olan Leyla T.'nin vefat eden annesinin geçmişte rüyasında evin altından ak sakallı bir dedenin 'Beni kurtarın buradan çıkartın' diye seslendiğini gördüğünü ve annesinin vefatından sonra rüyanın etkisinde kaldığını iddia ederek kazı çalışmasına başlattığını söylediği öğrenildi.



Adli makamlara sevk edilen şüpheliler serbest bırakılırken, ev zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.