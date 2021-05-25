İstanbul'da annesini satırla öldüren zanlı: Annem bana bıçak çekti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir sitenin 7. katında dün yaşanan olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Acil tıp teknisyeni olarak çalışan Tuğçe S., 21 Mayıs 2021 tarihinde annesi Sevilay Palabıyık (59) ile tartıştı.

Tartışmada psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tuğçe S, annesine bıçak çektiği ve onu ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Tuğçe S’nin daha sonra annesi Sevilay Palabıyık’ın altın bileziklerini, telefonunu aldığı ve evi kendi üzerine yapmaması halinde öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine korkan anne Sevilay Palabıyık, polise ve savcılığa şikayette bulundu. Tuğçe S. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

"BU KIZ BENİ ÖLDÜRECEK"

Olaydan iki gün önce ise Tuğçe S.’nin satır ve bıçak satın aldığı tespit edildi. Bunun üzerine anne Sevilay Palabıyık’ın komşusuna ‘bu kız beni öldürecek, bana duyarlı olun’ dedi. Bunun üzerine Sevilay Palabıyık’tan haber alamayan komşusu kapıyı çaldı. Kızı Tuğçe S., ise ‘annem tatilde’ dedi. Ancak şüpheleri artan komşu, ikinci sefer kapıyı çaldı ve şüphelenerek polise ihbarda bulundu.



Sevilay Palabıyık

Eve gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Bunun üzerine polis kızın babası Sayit S., ile irtibata geçti. Sayit S.’nin kızına telefonda ‘kapıyı aç’ demesiyle Tuğçe S., kapıyı açtı.



"ANNEM BANA BIÇAK ÇEKTİ"



Yapılan kontrollerde banyoda anne Sevilay Palabıyık’ın yüz üstü yattığı ve 20 santimetre uzunluğundaki bıçak ve siyah renkli satır olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda kafa kısmının ise bir tencerenin içinde buzdolabının üstünde olduğu belirlendi.



Öte yandan Tuğçe S., ilk ifadesinde, annesiyle olay saati tartıştığını annesinin kendisine bıçak çektiğini, annesinin elindeki bıçağı alarak olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan Tuğçe S. emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuğçe S., bugün adliyeye sevk edildi.

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